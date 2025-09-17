Funzioni depotenziate e un profilo appiattito mobilitazione anche in Umbria dei cancellieri esperti
Il Comitato nazionale cancellieri esperti 2024 ha proclamato ufficialmente lo stato di agitazione permanente, chiamando alla mobilitazione tutti i propri iscritti. Anche l'Umbria e i tre distretti giudiziari, con un centinaio di persone aderenti, è interessata dalla protesta.La decisione è stata. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
