Fungo gigante ad Arquata | Trovato insieme a mia figlia Pesa 12 chili è il mio record

Arquata (Ascoli), 17 settembre 2025 – La natura continua a vivere e a prosperare nei luoghi colpiti dal sisma. È accaduto ad Arquata del Tronto, sui Monti Sibillini, dove Pierluigi Cafini ha trovato un fungo gigante dal peso di 12 chili. Si tratta di una Calvatia Gigantea, conosciuta anche come 'vescia' o 'loffa di lupo': un fungo commestibile, raro nelle dimensioni ma non nella specie, che in questo caso ha raggiunto proporzioni record. A scovarlo è stato Cafini all'alba, insieme alla figlia Sibilla, che porta il nome della montagna simbolo di queste terre. Originario di Pescara del Tronto, oggi trasferito nell'Ascolano dopo il terremoto, Pierluigi raccoglie funghi fin da bambino: "Ho iniziato a tre anni con mio padre e mio zio.

