Funghi una stagione da record Ecco un ovolo da mezzo chilo
Cantagallo (Prato), 17 settembre 2025 – Non un ritrovamento da Guinnes dei Primati ma sicuramente di assoluto rilievo quello che ha fatto Samuel Bellin sui monti dell’Appennino Pratese: un ovolo, ovvero un’amanita caesarea, di quasi mezzo chilo. L’uomo – avvezzo alle camminate in montagna, dove spesso, con la sua società sportiva, organizza manifestazioni podistiche – non credeva ai suoi occhi quando si è trovato davanti il fungo (peraltro in buona compagnia di esemplari più piccoli ma comunque, viste le dimensioni tipiche della specie) di rilievo – e ha voluto pesarlo appena tornato a casa, a Migliana: 480 grammi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: funghi - stagione
È iniziata la stagione dei funghi porcini: il profumo del bosco chiama
Nel vivo la stagione dei funghi: il servizio (gratuito) di controllo per non rischiare avvelenamenti
Nel vivo la stagione dei funghi: attivo l’Ispettorato micologico di Ats
La Provincia Unica TV. . Un'altra tragedia nei boschi della provincia di Sondrio. Attilio Bianchini, 75enne di Talamona, è la settima vittima tra cercatori di funghi di questa stagione - facebook.com Vai su Facebook
Funghi: la stagione parte di slancio. «Controllateli da noi e non improvvisatevi cuochi» - X Vai su X
Funghi, una stagione da record. “Ecco un ovolo da mezzo chilo”; Raccolta funghi, è stagione da record: cestini pieni di porcini e ovoli. Ma già tre intossicati; Raccolte record di funghi in Umbria: porcini e ovuli sono la gioia dei buongustai.
Funghi, una stagione da record. “Ecco un ovolo da mezzo chilo” - Cantagallo (Prato), 17 settembre 2025 – Non un ritrovamento da Guinnes dei Primati ma sicuramente di assoluto rilievo quello che ha fatto Samuel Bellin sui monti dell’Appennino Pratese: un ovolo, ... Segnala lanazione.it
Raccolta funghi, è stagione da record: cestini pieni di porcini e ovoli. Ma già tre intossicati - Un caso si registra all’azienda ospedaliera di Perugia: si tratta di un paziente arrivato al Santa Maria della Misericordia la ... Da corrieredellumbria.it