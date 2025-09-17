Funghi una stagione da record Ecco un ovolo da mezzo chilo

Cantagallo (Prato), 17 settembre 2025 – Non un ritrovamento da Guinnes dei Primati ma sicuramente di assoluto rilievo quello che ha fatto Samuel Bellin sui monti dell’Appennino Pratese: un ovolo, ovvero un’amanita caesarea, di quasi mezzo chilo. L’uomo – avvezzo alle camminate in montagna, dove spesso, con la sua società sportiva, organizza manifestazioni podistiche – non credeva ai suoi occhi quando si è trovato davanti il fungo (peraltro in buona compagnia di esemplari più piccoli ma comunque, viste le dimensioni tipiche della specie) di rilievo – e ha voluto pesarlo appena tornato a casa, a Migliana: 480 grammi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

