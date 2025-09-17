Fumo e apprensione al Santa Chiara | cos' è successo
Mattinata di apprensione quella vissuta mercoledì 17 settembre all’ospedale Santa Chiara di Trento: l’allarme è scattato alle 11 e, oltre alle squadre interne, si sono subito attivati i vigili del fuoco del capoluogo. Il motivo? Un principio di incendio che si è sviluppato all’esterno. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
In questa notizia si parla di: fumo - apprensione
Fumo e apprensione al Santa Chiara: cos'è successo
TOP NEWS DEL GIORNO Mattinata da paura a Sezze. Intorno alle 10, in pieno centro, un incendio è divampato all’interno della filiale bancaria di Piazza De Magistris. Una densa colonna di fumo si è alzata dall’edificio, suscitando apprensione tra i residenti e - facebook.com Vai su Facebook
?? Fumo e apprensione al Santa Chiara: cos'è successo; Principio di incendio all'ospedale Santa Chiara - Trento; Tre incendi nei Campi Flegrei cento famiglie in strada | Video Paura e fumo in tangenziale.
Panico all'ospedale Santa Chiara: fiamme da alcuni pannelli, nubi di fumo nei reparti - Principio di incendio all’ospedale Santa Chiara di Trento: fiamme da alcuni pannelli in un cantiere, tanto fumo ma nessun ferito. Lo riporta nordest24.it
Incendio all'alba in una palazzina, evacuati tutti gli occupanti: una coppia intossicata dal fumo - Il bilancio è di quattro appartamenti evacuati e due inntossicati: indagini in corso per stabilire la causa del rogo ... Riporta nordest24.it