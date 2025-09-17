Fulgar spa i lavoratori votano l' accordo | ci saranno 48 licenziamenti
L'assemblea dei lavoratori della Fulgar spa di Castel Goffredo, tra loro anche diversi bresciani, ha votato l'accordo che conclude la procedura di licenziamento collettivo avviato dall'azienda tessile nel luglio scorso. Il nuovo accordo, votato a maggioranza, prevede comunque 48 esuberi (ma ne. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Azienda in crisi, la decisione è presa: previsti 48 licenziamenti in pochi mesi.
