Fuga di gas in via dei Mille | strada chiusa tecnici di Hera al lavoro
Bologna, 17 settembre 2025 – I tecnici di Hera, i vigili del fuoco e la polizia locale sono al lavoro in via dei Mille, chiusa in entrambi i sensi di marcia per una fuga di gas. Il guasto riguarda una tubatura di rete e gli operai stanno cercando di individuare la rottura: l’area interessata è all’angolo con via Galliera ed è stata messa in sicurezza. Al momento, la fornitura di gas per le abitazioni è comunque garantita: nessun utente è senza. Stando a quanto si apprende il problema non è dovuto ai lavori del tram, che tra l’altro in quel tratto di via dei Mille non sono neppure ancora iniziati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
