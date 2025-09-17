Fuga di gas in via dei Mille | strada chiusa per sicurezza

Bolognatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura ma nessuna conseguenza per i residenti nel pomeriggio di oggi, mercoledì 17 settembre, a Bologna. Una dispersione di gas è stata rilevata in via dei Mille, all’incrocio con via Galliera, e ha richiesto l’intervento immediato dei tecnici Hera e delle autorità competenti.Registrati alla. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fuga - mille

Due turisti aggrediti e rapinati nel giro di poche ore in centro a Milano: ladri in fuga con un Patek Philippe e un Richard Mille

“Evacuate oltre mille persone”. Incendio spaventoso, fiamme altissime: tutti in fuga

Paura a Gaza City, la gente è in fuga. Fino a mille dollari per scappare

Fuga di gas in via dei Mille: strada chiusa per sicurezza; Condotta del gas tranciata durante i lavori, evacuate due palazzine all'Aurelio; Fuga di gas, chiusa via Casilina per circa quattro ore.

Firenze, fuga di gas e scavo urgente in via Bolognese: senso unico alternato, caos traffico - A neanche un mese dalla chiusura dei cantieri di Publiacqua, via Bolognese è di nuovo alle prese con lavori e chiusure, stavolta per una fuga di gas. Lo riporta 055firenze.it

Fuga di gas nel cantiere Aca - Non è ancora spento l'incendio causato dalla rottura di una tubazione del gas tranciata durante i lavori di sistemazione delle condotte idriche. Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Fuga Gas Via Mille