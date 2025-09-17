Frosinone vs Sudtirol quarta giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la quarta giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I ciociari cercano conferme dopo un inizio altalenante, mentre gli altoatesini continuità in ottica salvezza. Frosinone vs Sudtirol si giocherà venerdì 19 settembre 2025 alle ore 19 presso lo stadio Stirpe. FROSINONE VS SUDTIROL: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I cioiciari si sono rianimati grazie all’ultima vittoria contro il Padova, dopo la vittoria all’esordio contro l’Avellino e il pareggio di Palermo. L’inizio però è da considerarsi positivo, ed ora la squadra di Alvini vuole sfruttare questo turno casalingo per avere conferme in vista dell’obiettivo playoff. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: frosinone - sudtirol

Serie B FROSINONE - SUDTIROL 19/09/2025 (h 19) - Stadio B. Stirpe (Frosinone) • SETTORI LOCALI in vendita dal 16/09 (h 11) • SETTORE OSPITI in vendita dal 16/09 (h 11) al giorno antecedente la gara (h 19) RESTRIZIONI (possono subire modifiche in s - facebook.com Vai su Facebook

Gioca con noi!!! Potresti essere tra i fortunati vincitori di 2 biglietti per la partita Frosinone - Sudtirol !!! Per saperne di più http://instagram.com/acquasantacroce #frosinonecalcio #acquasantacroce - X Vai su X

FROSINONE – SUDTIROL, LA BIGLIETTERIA; Il calendario della Serie B 2025-2026 giornata per giornata; Frosinone-FCS, dirige Zanotti.

Pronostico Frosinone-Südtirol 19 settembre 2025: ciociari ancora imbattuti - Sudtirol, match valido per la quarta giornata di Serie B, in programma venerdì 19 settembre alle 19 ... bottadiculo.it scrive

Quarta giornata di Serie B, Palermo e Frosinone anticipano con Bari e Sudtirol: big match Venezia-Cesena - Due delle quattro capolista, ossia Frosinone e Palermo, anticipano e venerdì 19 settembre e cercano ulteriori conferme tra le mura amiche ospitando rispettivamente il Sudtirol e il Bari mentre il gior ... Lo riporta itacanotizie.it