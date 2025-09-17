Frosinone al via le iscrizioni alla mensa scolastica | ecco tutto quello che i genitori devono sapere

Frosinonetoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Frosinone, mediante l’assessorato alla pubblica istruzione di Mario Grieco, comunica che sono aperte le iscrizioni al servizio di refezione scolastica, gestito da Authentica. Il modulo di iscrizione è disponibile sul sito istituzionale, all’indirizzo comune.frosinone.it.L’ufficio del. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: frosinone - iscrizioni

Frosinone, al via le iscrizioni alla mensa scolastica: ecco tutto quello che i genitori devono sapere; Frosinone, aperte le iscrizioni per la refezione scolastica: le modalità per aderire al servizio; Premiata la refezione scolastica del ..

frosinone via iscrizioni mensaFrosinone, dal 16 settembre partono le iscrizioni al servizio di refezione scolastica - Il Comune ha reso note tutte le informazioni necessarie per poter usufruire del servizio da parte delle famiglie ... Riporta tunews24.it

Mensa, scuola e bus, via alle iscrizioni - Saranno aperte fino al 10 febbraio le iscrizioni online per la classe prima alla scuola primaria, la prima della scuola... Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Frosinone Via Iscrizioni Mensa