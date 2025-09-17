Frontale in tangenziale a Fiorenzuola gravissimo un uomo
Sono molto gravi le condizioni di un 48enne di nazionalità indiana che nel tardo pomeriggio del 17 settembre è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la tangenziale di Fiorenzuola. L’uomo era alla guida della sua auto quando, per cause al vaglio dei carabinieri, si è scontrato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: frontale - tangenziale
Schianto frontale due auto in tangenziale: un morto e un ferito
Auto contromano in tangenziale sud: tremendo schianto frontale. Tre feriti, due sono gravi
Auto contromano in tangenziale a Parma: schianto frontale con un’altra vettura, un morto e due feriti
Due auto hanno avuto un impatto frontale, poi sono state tamponate dalla terza - facebook.com Vai su Facebook
Frontale in tangenziale a Fiorenzuola, gravissimo un uomo; Frontale a Fiorenzuola, ferito gravissimo. Tangenziale riaperta; Frontale in tangenziale, in condizioni critiche una ragazza.
Voghera, motociclista 21enne caduto sulla tangenziale: è gravissimo - Voghera (Pavia), – Ricoverato in gravissime condizioni un giovane motociclista, 21enne di Garlasco, caduto nella mattinata di oggi, giovedì 14 agosto, sulla tangenziale di Voghera. Da ilgiorno.it