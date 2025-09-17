Frontale in tangenziale | 48enne gravissimo in elisoccorso al Maggiore di Parma

È ricoverato in gravissime condizioni di salute nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma un 48enne indiano, coinvolto in un incidente stradale lungo la tangenziale di Fiorenzuola, che si è verificato nel tardo pomeriggio di mercoledì 17 settembre. Come riportato da IlPiacenza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Frontale con un tir sulla tangenziale a Fiorenzuola, un uomo trasportato al Maggiore in gravi condizioni - E' stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Maggiore di Parma un uomo, di nazionalità straniera, che nel tardo pomeriggio a bordo della sua autovettura si è scontrato frontalmente con u ...

Scontro frontale ad Agliano Terme, perde la vita un 48enne