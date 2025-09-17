Fresatura CNC online | precisione su misura per l’industria digitale

La fresatura CNC è una delle tecnologie fondamentali per chi cerca componenti su misura con geometrie complesse, tolleranze strette e massima affidabilità. Weerg, realtà tutta italiana leader nella manifattura digitale, integra questa lavorazione in un sistema produttivo 100% in-house, che unisce macchine a controllo numerico di ultima generazione a un processo di gestione snello, accessibile direttamente online. Grazie a un’infrastruttura proprietaria basata su centri di lavoro a 3 e 5 assi, Weerg è in grado di realizzare lavorazioni meccaniche di alta precisione, anche in serie, con tempi di consegna certi e controllo interno su ogni fase, dal file alla spedizione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

