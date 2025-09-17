Freedom Flotilla gli attivisti reggini accolti con calore a Roccella e pronti a unirsi alla missione
Dopo un viaggio caratterizzato da forte vento, Brucaliffo Al-Awda, è arrivata al porto di Roccella Ionica, dove ad attendere gli attivisti reggini Dario Liotta e Nando Primerano, ci sono stati tanti amici e calabresi pacifisti, che li hanno accolti con bandiere della Palestina e striscioni contro. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Tony Lapiccirella, italiano in missione verso Gaza con la Freedom Flotilla: “Rischieremo, ma siamo pronti”
Freedom Flotilla, la nave Handala parte da Siracusa diretta a Gaza con aiuti umanitari – Video
Freedom Flotilla Coalition ci riprova: la nave Handala è salpata da Siracusa verso Gaza
La «Freedom Flotilla» si prepara a salpare da Otranto: nuove barche in rotta verso Gaza - «Grandi manovre» nell’area portuale per accogliere le navi della «Freedom Flotilla Italia» che il 24 settembre salperanno alla volta di Gaza. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Chi sono gli attivisti a bordo delle barche della Global Sumud Flotilla - Una buona fetta della società civile è rappresentata dalle oltre 800 persone provenienti da 44 paesi che su 70 barche tenteranno di forzare il b ... Come scrive tg24.sky.it