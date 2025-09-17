Fratelli si picchiano in strada a Nichelino | la mamma ne denuncia uno e gli fa mettere il braccialetto elettronico

17 set 2025

“Se potete lasciare a mio figlio il braccialetto elettronico, io mi sento più sicura. Ho paura che di notte si presenti a casa mia”. Oggi, 17 settembre, una mamma di Nichelino usa queste parole davanti alla giudice Elena Rocci del tribunale di Torino. L’anno scorso, per due volte ha denunciato il. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Per l'imputato, è scattato anche il divieto di avvicinamento alla mamma e l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico, confermati oggi dalla giudice.

