Fratelli d’Italia e il falso favore fatto a Tomasi

Firenze, 17 settembre 2025 – Mica gli hanno fatto un favore, ad Alessandro Tomasi. Anzitutto a scegliere quello slogan: «La rivoluzione del fare». Anche perché la domanda sorge spontanea: sì, ma fare che cosa? Un po’ come Forza Italia che ha messo su qualche manifesto «La forza tranquilla della Toscana». Senza voler esagerare con la semiotica, beninteso, significa che Forza Italia è seguace di François Mitterrand - o meglio, dell’inventore di quel famoso slogan nato negli anni Ottanta, Jacques Séguéla - oppure che la Toscana è già sufficientemente tranquilla di suo e quindi va bene tutto com’è? Sicché: siamo per la rivoluzione o per lo status quo? Parbleu! Ma torniamo al punto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

