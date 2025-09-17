Francesco Vidotto presenta Lettere respinte al mittente a Vistorta

Pordenonetoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 21 settembre alle ore 18.30 nel cuore di Vistorta, a Villa Brandolini d’Adda, il pubblico sarà accolto per un evento speciale con Francesco Vidotto, autore tra le più autentiche voci della narrativa contemporanea, che presenterà il suo nuovo romanzo Lettere respinte al mittente. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: francesco - vidotto

Francesco Vidotto presenta Lettere respinte al mittente a Vistorta; Alla Stazione Francesco Vidotto presenta Onesto; Libri: con Onesto di Francesco Vidotto la montagna torna in classifica.

Francesco Vidotto, il nuovo romanzo «Onesto»: l'amore eterno tra i boschi del Cadore - Attorno alla loro storia, un amore lungo tutta la vita e inconfessabile, si snoda il nuovo romanzo di Francesco Vidotto ... Si legge su corrieredelveneto.corriere.it

Francesco Vidotto racconta "Onesto", l'uomo che scriveva lettere alle montagne - E soprattutto lo è nei confronti della propria vita e di quella degli altri. Secondo ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Francesco Vidotto Presenta Lettere