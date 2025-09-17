Francesco Vidotto presenta Lettere respinte al mittente a Vistorta

Domenica 21 settembre alle ore 18.30 nel cuore di Vistorta, a Villa Brandolini d’Adda, il pubblico sarà accolto per un evento speciale con Francesco Vidotto, autore tra le più autentiche voci della narrativa contemporanea, che presenterà il suo nuovo romanzo Lettere respinte al mittente. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: francesco - vidotto

