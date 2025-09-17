In questa notizia si parla di: francesco - chiofalo

Innamorati e pronti alla prova: Francesco Chiofalo e Manuela Carriero verso Temptation Island

Sta diventando virale il video di Francesco Chiofalo, 36enne influencer conosciuto per aver partecipato a programmi come Temptation Island e La Pupa e Il Secchione. Durante una delle sue ultime uscite social, si è espresso profondamente dispiaciuto per la

Francesco Chiofalo nel cast del nuovo reality show di Amazon Prime con l’ex Drusilla Gucci!; The Social Hero è il nuovo reality di Amazon Prime: il cast, quanto guadagnano i concorrenti e quanti soldi si vincono; Guadagni choc e sfide assurde su Prime Video: il nuovo reality è imperdibile.

Francesco Chiofalo nel cast del nuovo reality show di Amazon Prime con l’ex Drusilla Gucci! - In arrivo un nuovo reality show su Amazon Prime e fa discutere la presenza di Francesco Chiofalo insieme all’ex fidanzata Drusilla Gucci. Da comingsoon.it

"The Social Hero": cos'è, il cast e tutte le anticipazioni sul nuovo reality firmato Prime Video - Prime Video presenta "The Social Hero", un reality dove influencer e personaggi famosi si sfidano in prove fisiche e sfide culturali. Lo riporta alfemminile.com