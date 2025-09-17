Francesca Pia Lena, quel dolore che diventa luce Fino al cielo.

Tempo di lettura: 3 minuti Ci sono vite che, anche se troppo brevi, lasciano un segno indelebile. Francesca Pia Lena ci ha lasciati a soli 19 anni, portata via da una malattia che ha affrontato con una forza e un coraggio che non è da tutti. Scoprire di avere un male incurabile in adolescenza, festeggiare i 18 anni sapendo in fondo al cuore che, nonostante quelle estenuanti e sfiancati cure provate in ogni parte d’Italia, probabilmente il destino non fermerà la sua rotta. Quella di prendersi per sempre Francesca, Chicca per tutti, il 26 luglio del 2024. A 19 anni, appunto. La sua battaglia contro la malattia è stata dura, ingiusta, ma vissuta con una dignità rara. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

