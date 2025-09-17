Founders Day | la spiegazione del finale del film
Founders Day, diretto da Erik Bloomquist, è una commedia horror slasher ambientata nella cittadina americana di Fairwood, impegnata in una campagna elettorale che vede contrapposti il sindaco Gladwell e lo sfidante Harold Faulkner. Mentre gli adulti seguono la politica, gli adolescenti affrontano drammi personali. Melissa, figlia di Harold, vive una storia con Allison Chambers, ma la relazione sembra destinata a spezzarsi quando Allison deve trasferirsi a Raleigh. Una notte, però, Mellisa viene aggredita da uno sconosciuto mascherato vestito da giudice, che la uccide davanti agli occhi di Allison. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
