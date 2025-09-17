Tempo di lettura: 2 minuti “Mi auguro che il prossimo quadriennio confermi questo trend di un economia sannita in risalita”. Il Welcome Day, la cerimonia di saluto promossa da Confindustria Benevento per la consegna degli attestati di partecipazione, si è caratterizzata per questo passaggio nel discorso del Presidente Oreste Vigorito, il quale, esaminando la congiuntura economica del Sannio, si è detto fiducioso per il futuro del settore produttivo del territorio locale. Il Presidente lascia la guida dell’Associazione per ragioni Statutarie che non consentono ulteriori mandati. Cinquanta sono state le nuove aziende iscritte nel 2025 all’Associazione di piazza Risorgimento: Confindustria dunque è in buona salute e questo pomeriggio la cerimonia di consegna degli attestati, che il Presidente Vigorito ha conferito, ha dato conferma di tale momento positivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Welcome day, 50 nuove aziende associate a Confindustria: Vigorito fiducioso per il futuro