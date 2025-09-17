FOTO Welcome day 50 nuove aziende associate a Confindustria | Vigorito fiducioso per il futuro

Anteprima24.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti “Mi auguro che il prossimo quadriennio confermi questo trend di un economia sannita in risalita”. Il Welcome Day, la cerimonia di saluto promossa da Confindustria Benevento per la consegna degli attestati di partecipazione, si è caratterizzata per questo passaggio nel discorso del Presidente Oreste Vigorito, il quale, esaminando la congiuntura economica del Sannio, si è detto fiducioso per il futuro del settore produttivo del territorio locale. Il Presidente lascia la guida dell’Associazione per ragioni Statutarie che non consentono ulteriori mandati. Cinquanta sono state le nuove aziende iscritte nel 2025 all’Associazione di piazza Risorgimento: Confindustria dunque è in buona salute e questo pomeriggio la cerimonia di consegna degli attestati, che il Presidente Vigorito ha conferito, ha dato conferma di tale momento positivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

foto welcome day 50 nuove aziende associate a confindustria vigorito fiducioso per il futuro

© Anteprima24.it - FOTO/ Welcome day, 50 nuove aziende associate a Confindustria: Vigorito fiducioso per il futuro

In questa notizia si parla di: welcome - nuove

Nuove puntate di soap opera cbs: quando escono dopo il 30 giugno

Shawshank redemption: nuove preoccupazioni per un possibile remake dopo l’aggiornamento di stephen king

Roma e Lazio presentano le nuove maglie per la stagione 2025/2026

Università di Firenze, un Welcome day per gli iscritti al semestre filtro di Medicina e Odontoiatria; Sbarcano bellezza e talento: al via Miss Mondo Italia 2025. Le foto; Successo del primo Mercoledì del Placement dedicato al polo umanistico: oltre 80 presenze.

Cerca Video su questo argomento: Foto Welcome Day 50