Forze invisibili e caso le installazioni cinetiche di Yuko Mohri
Milano, 17 set. (askanews) - Assemblaggi, sculture cinetiche, oggetti trovati, strani strumenti musicali che reagiscono a fenomeni naturali, l'elemento del caso come motore della creazione artistica. Pirelli HangarBicocca ha presentato, con il consueto sguardo trasversale e internazionale sulle pratiche contemporanee, la mostra "Entanglements" della giapponese Yuko Mohri. "Ho incontrato molti bellissimi momenti in questo spazio - ha detto l'artista ad askanews - e ho portato sette progetti dal Giappone e ho cercato di installarli nel miglior modo possibile affinché collaborassero tra loro nell'esposizione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: forze - invisibili
A Busto Arsizio San Vincenzo e Cav uniscono le forze per “Bulbi di Speranza”, raccolta fondi in occasione di “Cuori Insieme”. Con un’offerta per un bulbo si sostengono le donne in gravidanza senza dimora, troppo spesso invisibili ai servizi di aiuto. Domenica - facebook.com Vai su Facebook
Oggi su #D di #Repubblica* celebro i 10 anni dalla #LaudatoSi’ di #PapaFrancesco. Bergoglio ha oltrepassato le superfici del mondo contemporaneo per coglierne le forze invisibili, le connessioni dimenticate, le relazioni tradite. Laudato si’ ha anticipato il bis - X Vai su X
Forze invisibili e caso, le installazioni cinetiche di Yuko Mohri; Fuorisalone 2025, tutti gli appuntamenti a Milano; La dimensione del desiderio nella mostra di Arcangelo Sassolino a Varese.
Forze invisibili e caso, le installazioni cinetiche di Yuko Mohri - (askanews) – Assemblaggi, sculture cinetiche, oggetti trovati, strani strumenti musicali che reagiscono a fenomeni naturali, l’elemento del caso come motore della creazione artistica. Segnala askanews.it