Forza Italia Giovani Arezzo presenterà ufficialmente il proprio coordinamento
Arezzo, 17 settembre 2025 – “Arezzo Giovane: Idee, Social, Benessere” con un appuntamento che unisce impegno politico e attenzione a un tema di grande attualità: l'impatto dei sociali sulla salute mentale. L'iniziativa, dal titolo “Arezzo Giovane: Idee, Social, Benessere”, si terrà sabato 27 settembre alle ore 10.30 presso l'Hotel Minerva. «Mai come oggi il rapporto tra giovani e sociale richiede una riflessione condivisa. La politica ha il dovere di sensibilizzare e di promuovere iniziative che aiutino a costruire relazioni autentiche e consapevoli» dichiara Enrico Maria Mori, Segretario comunale di Forza Italia Giovani Arezzo, evidenziando che l'incontro rappresenta «un'occasione per proporre soluzioni concrete e valorizzare il protagonismo giovanile». 🔗 Leggi su Lanazione.it
