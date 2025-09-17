Forza Cavalieri Union | Puntiamo ai playoff
"Possiamo arrivare ai playoff. Dipende solo da noi". E’ Lorenzo Puglia, capitano dei Cavalieri Union, a suonare la carica e ad indicare l’obiettivo da mettere nel mirino in vista del prossimo campionato che inizierà fra poco più di un mese. "Non sarà un girone facile, mi aspetto trasferte insidiose. Ci sarà da lottare ogni domenica – ha aggiunto il mediano d’apertura marchigiano - ci sarà il derby con Firenze, che è una partita a sé. Personalmente, "sento" anche la sfida con San Benedetto". Gli uomini del direttore tecnico Alberto Chiesa hanno ripreso gli allenamenti da ormai tre settimane, al Montano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
