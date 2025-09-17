Formez Pa otto bandi di concorso per varie figure | domanda entro il 22 settembre 2025
Nella giornata del 16 settembre 2025, il Centro Servizi Assistenza Studi e Formazione per l’Ammodernamento delle Pubbliche amministrazioni ( Formez Pa ) ha pubblicato otto bandi di concorso per varie figure, da assumere con contratto di collaborazione per varie mansioni. Per candidarsi, però, c’è poco tempo dal momento che la scadenza di tutte le selezioni è fissata alle ore 23:59 del 22 settembre 2025. Ecco, quindi, dove reperire i bandi utili per partecipare a ciascun concorso, quali sono i posti messi a disposizione per ciascuna procedura e le competenze richieste, come inviare la domanda di partecipazione al concorso e in cosa consiste la selezione. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: formez - otto
Otto ragazzi tra i 17 e i 18 anni hanno scelto di trascorrere un intero anno scolastico… camminando! Partiti da Orvieto, raggiungeranno Trieste passando per la Sicilia e attraversando 12 regioni: un viaggio fatto di sentieri, periferie, parchi naturali e lezioni all’a - facebook.com Vai su Facebook
Mercoledì 10 settembre, il centro @ED_RMInnov, operativo presso Formez, in collaborazione con il Consiglio Regionale del Lazio, @RegioneLazio e il Movimento Europeo in Italia, ha organizzato a Roma l’evento "SOTEU 2025: l’Europa vista dal Lazio". È - X Vai su X
Concorsi pubblici settembre 2025: tutti i bandi ancora aperti; Concorsi pubblici, tutti i bandi in scadenza a marzo 2025; Caivano, su inPA il bando per l’assunzione di 19 risorse a tempo indeterminato.
Formez PA: 18 assunzioni presso la Regione Siciliana per diplomati e laureati. Bandi 2025 - Formez PA ha indetto una selezione per 18 assunzioni a supporto delle attività da svolgere presso la Regione Siciliana. ticonsiglio.com scrive
Formez PA, Dipartimento per le Politiche della Famiglia: selezioni per 16 posti di lavoro - Sono state indette delle nuove selezioni pubbliche da parte di Formez PA volta a individuare 16 esperti di rendicontazione che saranno coinvolti in un progetto del Dipartimento per le Politiche della ... Lo riporta ticonsiglio.com