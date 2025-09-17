Formez Pa otto bandi di concorso per varie figure | domanda entro il 22 settembre 2025

Nella giornata del 16 settembre 2025, il Centro Servizi Assistenza Studi e Formazione per l’Ammodernamento delle Pubbliche amministrazioni ( Formez Pa ) ha pubblicato otto bandi di concorso per varie figure, da assumere con contratto di collaborazione per varie mansioni. Per candidarsi, però, c’è poco tempo dal momento che la scadenza di tutte le selezioni è fissata alle ore 23:59 del 22 settembre 2025. Ecco, quindi, dove reperire i bandi utili per partecipare a ciascun concorso, quali sono i posti messi a disposizione per ciascuna procedura e le competenze richieste, come inviare la domanda di partecipazione al concorso e in cosa consiste la selezione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

