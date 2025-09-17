Formazioni ufficiali Inter Women Hibernian | queste le scelte di Piovani per il ritorno di Europa Cup
Formazioni ufficiali Inter Women Hibernian: annunciate le scelte di Piovani per la gara di ritorno del primo turno di qualificazione di Europa Cup. Dopo una vittoria netta per 4-1 nell’andata disputata all’ Arena Civica, l’ Inter Women si prepara ad affrontare il ritorno del primo turno di qualificazione alla Women’s Europa Cup. Le ragazze di Gianpiero Piovani scenderanno in campo in trasferta contro l’ Hibernian FC Women, formazione scozzese di Edimburgo. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 20:00 all’ Easter Road Stadium. La gara sarà trasmessa in diretta sui canali ufficiali dell’ Inter, permettendo ai tifosi di seguire il match su Inter TV, inter. 🔗 Leggi su Internews24.com
Women's Europa Cup, Inter-Hibernian formazioni ufficiali: rientra dal 1' Magull - Le nerazzurre di Piovani affrontano la formazione scozzese nella gara d'andata del primo turno di qualificazione
L'Inter Women ospita il Como per la terza giornata di Serie A Women's Cup. Le formazioni ufficiali - Dopo le due vittorie contro Genoa e Fiorentina, l'Inter Women è pronta a tornare in campo per la terza giornata della Serie A Women's Cup.