Formazioni ufficiali Ajax Inter Primavera | le scelte di Nuijten e Carbone per il match di Youth League

Formazioni ufficiali Ajax Inter Primavera: le scelte di Nuijten e Carbone per il match valevole per il 1° turno di Youth League. Esordio stagionale in Youth League per l’ Inter Primavera di Benny Carbone, reduce dal pareggio 0-0 in campionato contro il Parma. Oggi, i nerazzurri sono attesi da una trasferta impegnativa contro l’ Ajax nella prima giornata della competizione europea giovanile. Benito Carbone, tecnico della Primavera dell’Inter, schiera il consueto 4-3-3 con Taho tra i pali. La difesa è composta dalla coppia centrale Bovio – Nenna, con Ballo sulla destra e Marello a sinistra. A centrocampo, il regista Cerpelletti è supportato da Zarate e Vukoje, mentre in attacco il tridente offensivo è formato da Mosconi, Iddrissou ed El Mahboubi. 🔗 Leggi su Internews24.com
