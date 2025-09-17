Forbidden Fruit Anticipazioni Turche | Zeynep Si Allea Con Il Cognato!
Forbidden Fruit: Zeynep e Halit pronti alla vendetta contro Alihan ed Ender. Zeynep scopre il matrimonio segreto di Alihan con Ender e trama la sua vendetta insieme ad Halit: scopri i nuovi colpi di scena nella soap turca. Preparati a una tempesta di emozioni, perché nei nuovi episodi di Forbidden Fruit, la soap turca che ha conquistato il pubblico italiano, nulla sarà più come prima. Tradimenti, matrimoni lampo e alleanze imprevedibili stanno per ribaltare ogni equilibrio. Zeynep Y?lmaz, interpretata dalla magnetica Sevda Erginci, non è più la ragazza dolce e ingenua di un tempo. Dopo aver scoperto che il suo ex fidanzato Alihan Ta?demir ha sposato Ender Çelebi, la furia prende il sopravvento. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
Zeynep scopre un segreto scioccante in Forbidden Fruit, le trame turche
Forbidden fruit: scopri la nuova soap turca di canale 5
Forbidden fruit 2025: seduzioni, ricatti e rivelazioni sorprendenti
