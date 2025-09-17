Forbidden Fruit anticipazioni 18 settembre | Ender fa una proposta ad Alihan Zerrin ha un malore

Tutto quello che succederà nella prossima puntata della dizi turca, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14.10 Nuovo appuntamento su Canale 5 con Forbidden Fruit, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.10. Nell' episodio di giovedì 18 settembre Yildiz cercherà a far riassumere Aysel per non essere più ricattata, mentre Ender vorrà farsi vedere insieme ad Alihan. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. Dov'eravamo rimasti Yildiz ha chiesto aiuto a Kemal per salvare la faccia riguardo i gioielli di Halit, ma lui l'ha ricattata a sua volta: l'avrebbe aiutata solo se avesse passato una notte con lui. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

