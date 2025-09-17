© Vanityfair.it - Fondotinta per pelle matura, i migliori anti-rughe e duraturi

Uniscono formule skincare che aiutano a idratare, rimpolpare ed elasticizzare a pigmenti che illuminano e uniformando, dando al viso un aspetto visibilmente più giovane. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

In questa notizia si parla di: fondotinta - pelle

Scopri come valorizzare la pelle in estate con blush in crema, ombretti luminosi e labbra idratate, per un trucco leggero senza fondotinta

