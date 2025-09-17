© Ilgiornale.it - Fondazione Enel si trasforma: al via il rafforzamento internazionale e dei legami con università, istituzioni e ricerca

Far crescere nuovi professionisti in Africa, lanciare progetti di ricerca nel campo dell’energia insieme a partner internazionali, diventare un punto di riferimento per universit à, imprese e governi di tutto il mondo sui temi della transizione energetica. A 13 anni dalla sua costituzione, la Fondazione Enel si trasforma , rafforzando la sua presenza internazionale e i legami con università, centri di ricerca, aziende e istituzioni . A segnare l’inizio del nuovo corso è stata la nomina di un rinnovato comitato scientifico, nell’ambito del quale sono recentemente entrati a far parte professori provenienti dalle più prestigiose università del mondo: dalle italiane Bocconi, Luiss Guido Carli, Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, passando per il Mit di Boston fino ad arrivare ad Harvard e all’Università di San Paolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

In questa notizia si parla di: fondazione - enel

Piano Mattei, AI e clima. La spinta della Fondazione Enel

Fondazione Enel, nuovo comitato scientifico e sguardo all'estero

Che ci fa il logo istituzionale della Regione Sardegna accanto a quelli di Enel e Terna sulla locandina della festa del “Fatto Quotidiano” che pubblicizza un incontro con Giuseppe Conte? La Regione Sardegna, guidata da Alessandra Todde (del Movimento 5 - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo comitato scientifico e progetti in Africa e Sudamerica: Enel Foundation si trasforma; Enel Foundation si trasforma: nasce l’hub globale per la ricerca e la formazione nel settore energetico; Ewea si trasforma in WindEurope, nuovo presidente Venturini di Enel Green Power.

Fondazione Enel si trasforma: al via il rafforzamento internazionale e dei legami con università, istituzioni e ricerca - A segnare l’inizio del nuovo corso è stata la nomina di un rinnovato comitato scientifico, nell’ambito del quale sono recentemente entrati a far parte professori provenienti dalle più prestigiose univ ... Come scrive msn.com

Enel Foundation si trasforma, nasce l’hub globale per la ricerca e la formazione nel settore energetico - La fondazione di Enel rafforza il suo ruolo di hub di ricerca e formazione nel settore energetico, valorizzando la sua proiezione internazionale e ... Riporta blitzquotidiano.it