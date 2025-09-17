Folle aggressione ai clienti in una cornetteria di Alatri e botte con la polizia 29enne bloccato col taser
Un 29enne di Alatri arrestato per minaccia e resistenza dopo aver aggredito clienti in una cornetteria. Fermato dai Carabinieri con il taser. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: folle - aggressione
Coltellate e acido in faccia all?ex moglie, poi il tentato stupro: condannato a 9 anni per la folle aggressione a Fabriano
“Morti da eroi, davanti ai loro figli”. La folle aggressione e il coraggio dei genitori: lacrime di dolore
Folle aggressione nella chiesa, prima il pugno al sacerdote poi si avventa sugli agenti: bloccato dalle forze dell'ordine
Coltellate e acido in faccia all’ex moglie, poi il tentato stupro: condannato a 9 anni per la folle aggressione a Fabriano - facebook.com Vai su Facebook