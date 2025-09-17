Folla e commozione per la Festa di Piedigrotta | la processione verso il mare per la Madonna
Centinaia di persone hanno atteso il ritorno, dopo 25 anni, della processione della Santissima Madonna di Piedigrotta. L'evento si è tenuto il 14 settembre. Prima la messa del vescovo di Napoli Mimmo Battaglia nella Chiesa di Santa Lucia a Mare.Poi, la statua della Vergine è stata portata in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Volontari morti nell'incidente sull'A1, folla e commozione ai funerali nell'Aretino | Il cordoglio del Papa e di Meloni
A Molfetta si rinnova l'antico rito della Madonna dei Martiri. I pescatori bussano al portone della Basilica per chiedere la loro patrona, che torna al mare tra la folla e la commozione della città.
Sinnai, folla e commozione per l'ultimo saluto a Matteo Lai