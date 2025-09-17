Folla e commozione per la Festa di Piedigrotta | la processione verso il mare per la Madonna

Centinaia di persone hanno atteso il ritorno, dopo 25 anni, della processione della Santissima Madonna di Piedigrotta. L'evento si è tenuto il 14 settembre. Prima la messa del vescovo di Napoli Mimmo Battaglia nella Chiesa di Santa Lucia a Mare.Poi, la statua della Vergine è stata portata in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

