Fognini | In Italia se vinci sei un fenomeno se perdi come Sinner in finale iniziano a dubitare di te

Ilnapolista.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabio Fognini, ex tennista azzurro ritiratosi dopo la sconfitta con onore contro Alcaraz a Wimledon, ha rilasciato un’intervista interessante al podcast Supernova condotto da Alessandro Cattelan. Nel corso della chiacchierata col giornalista, il 38enne ligure si è soffermato su numerosi argomenti tra cui la rivalità tra lo stesso Alcaraz e Sinner e sulla decisione di appendere la racchetta al chiodo. Le parole di Fognini. «Per avere 24 anni, Jannik ha una chiarezza incredibile su ciò che vuole. Sa di essere stato ‘colpito’ e sa che deve uscire dalla sua zona di comfort per battere Alcaraz la prossima volta», spiega Fognini, facendo riferimento alle parole dell’altoatesino a margine della sconfitta in finale allo Us Open. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

fognini in italia se vinci sei un fenomeno se perdi come sinner in finale iniziano a dubitare di te

© Ilnapolista.it - Fognini: «In Italia se vinci sei un fenomeno, se perdi, come Sinner in finale, iniziano a dubitare di te»

In questa notizia si parla di: fognini - italia

Fabio Fognini saluta da campione: il tributo del Tempio del Tennis ad un giocatore iconico per l’Italia

Jannik Sinner e Fabio Fognini, "incredibile": Italia in lacrime

Il paragone di Fabio Fognini su Alcaraz e Sinner: “Jannik è più quadrato”; Sinner o Alcaraz? La 'scelta' di Fognini. Poi sorprende su Ballando con le Stelle; La curiosa comparazione di Fognini parlando di Alcaraz e Sinner: Jannik è più quadrato.

fognini italia vinci seiFognini: "Sinner 'quadrato', Alcaraz si diverte. Ballando con le Stelle? Non mettetevi a ridere" - Ospite di Alessandro Cattelan a Supernova, l'ex tennista azzurro, che ha annunciato il ritiro dopo lo scorso Wimbledon e parteciperà alla pross ... Lo riporta msn.com

Fognini: “Sinner e Alcaraz mi ricordano Federer e Nadal. Jannik è quadrato” - Interviste | L'ex numero 9 del ranking commenta l'ultimo incontro della sua carriera contro il murciano: "Penso di aver preso la decisione migliore. Da ubitennis.com

Cerca Video su questo argomento: Fognini Italia Vinci Sei