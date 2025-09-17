Fognini | In Italia se vinci sei un fenomeno se perdi come Sinner in finale iniziano a dubitare di te

Fabio Fognini, ex tennista azzurro ritiratosi dopo la sconfitta con onore contro Alcaraz a Wimledon, ha rilasciato un’intervista interessante al podcast Supernova condotto da Alessandro Cattelan. Nel corso della chiacchierata col giornalista, il 38enne ligure si è soffermato su numerosi argomenti tra cui la rivalità tra lo stesso Alcaraz e Sinner e sulla decisione di appendere la racchetta al chiodo. Le parole di Fognini. «Per avere 24 anni, Jannik ha una chiarezza incredibile su ciò che vuole. Sa di essere stato ‘colpito’ e sa che deve uscire dalla sua zona di comfort per battere Alcaraz la prossima volta», spiega Fognini, facendo riferimento alle parole dell’altoatesino a margine della sconfitta in finale allo Us Open. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

