Focus sull' uso corretto degli antibiotici presidio informativo dell' Ausl in piazza Giovanni Paolo II

Cesenatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si celebra oggi, 17 settembre, la Giornata mondiale per la sicurezza delle cure, promossa dalla World Health Organization (Who). Il tema scelto per l’edizione 2025 è ‘Cure sicure per ogni neonato e ogni bambino’, un invito a riflettere e agire concretamente per garantire standard di sicurezza. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Focus sull'uso corretto degli antibiotici, presidio informativo dell'Ausl in piazza Giovanni Paolo II; Medicinali Otc. I farmaci non sono caramelle: al via la campagna europea sull’uso responsabile; Smartphone: educare i bambini e i ragazzi all’uso consapevole.

