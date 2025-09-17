FOCUS – CANOA Josefa Idem | la leggenda che unì famiglia resistenza e oro olimpico
Un viaggio attraverso la vita e la carriera di Josefa Idem, una delle più grandi canoeiste di tutti i tempi. In questo episodio di FOCUS – CANOA scopriamo i suoi traguardi più straordinari: l’oro a Sydney 2000, le medaglie ai Mondiali ed Europei, la partecipazione storica a otto Olimpiadi, e cosa significhi avere una carriera che sfida il tempo. Parleremo anche del rapporto speciale con il suo allenatore Guglielmo Guerrini, che è anche suo marito, e del modello “allenatore familiare” — un tema molto attuale che si riflette nei casi recenti come quelli di Battocletti e Iapichino.?? Non mancheranno le emozioni: come ha affrontato le sfide della maternità, dell’età che avanza, della pressione nelle grandi gare, e come ha saputo rinnovarsi in ogni stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it
