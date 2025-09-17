Flotilla per Gaza Greta si dimette dal direttivo
Il dissidio sarebbe legato ''a una comunicazione troppo incentrata sulla flottiglia e non abbastanza su quel che accade in Palestina''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Dello Strologo e la Flotilla per Gaza: “I 40mila veri costruttori di pace lontani dai veleni social”
Silvia nella Flotilla verso Gaza, lettera di un ragazzino palestinese: “Il tuo coraggio ci dà forza e vita”
Freedome Flotilla, nave umanitaria “Hamdala” diretta a Gaza il 13 luglio dopo sequestro di “Madleen”: “Rompere blocco illegale di Israele”
"Mi hanno riferito che le barche della Global Sumud Flotilla verranno intercettate, il cibo verrà inviato a Gaza e le barche verranno regalate ai palestinesi che vogliono scappare in Europa" Eyal Mizrahi, presidente federazione Amici di Israele, interviene a #Èse - X Vai su X
Global Sumud Flotilla, giorno 15. Edificio dopo edificio, Gaza sta svanendo. Ad aprile l’ONU stimava che il 92% delle abitazioni fosse stato distrutto o danneggiato. Oggi la percentuale è ancora più alta. Trenta minuti. Questo è il tempo concesso per lasciare la - facebook.com Vai su Facebook
FREEDOM FLOTILLA. La “Madleen” salpa dalla Sicilia verso Gaza. A bordo Greta Thunberg; Gaza, il drammatico video appello di Greta Thunberg dalla nave Madleen; Commissione Onu accusa Israele di «sterminio». Otto attivisti della nave Madleen rifiutano l’espulsione.
Greta Thunberg lascia il "comando" della Flotilla: aumentano le tensioni tra gli attivisti - Tanti attivisti hanno preso un aereo da Tunisi per tornare a casa mentre Thunberg ha trascinato il suo bagaglio a bordo di un'altra barca lasciando il direttivo della missione ... msn.com scrive
Flotilla per Gaza, il soccorso di Albanese a Greta ma l'incendio è un giallo - La Global Sumud Flotilla continuerà il suo viaggio a Gaza nonostante l'"attacco" subito questa notte nelle acque tunisine. Segnala iltempo.it