Flotilla la decisione shock di Greta Thunberg | crolla tutto!
– Dopo giorni di ritardi, false partenze e complessi ostacoli burocratici, la Global Sumud Flotilla è finalmente salpata dai porti tunisini, puntando verso il Mediterraneo centrale. Questo momento rappresenta una tappa fondamentale, specialmente mentre a Gaza City la situazione si aggrava: l’avanzata dell’esercito israeliano costringe migliaia di civili a fuggire, cercando scampo da bombardamenti e raid continui. La missione della Flotilla si inserisce in un contesto geopolitico estremamente delicato. Le imbarcazioni, dopo un’attesa prolungata, dovrebbero ricongiungersi a breve con la delegazione italiana, posizionata a Porto Palo dopo la partenza dalla città di Augusta. 🔗 Leggi su Tvzap.it
La giornalista de La Stampa, Francesca Del Vecchio, ha raccontato di essere stata espulsa dalla Global Sumud Flotilla, spedizione a cui avrebbe dovuto partecipare. Gli organizzatori hanno motivato la decisione spiegandole che ha rivelato "informazioni sens - X Vai su X
NON UN PASSO INDIETRO! Dopo l’assemblea di ieri a Genova con i portuali del CALP, la Global Sumud Flotilla e decine di realtà tra cui GPI, OSA, CambiareRotta, Collettivo di fabbrica ex-GKN, Movimenti di lotta per la casa, è arrivata una decisione CHI - facebook.com Vai su Facebook
Sumud Flotilla, Greta Thunberg lascia comitato direttivo - Secondo Il Manifesto avrebbe lasciato l'imbarcazione principale a capo della missione per trasferirsi in una barca più piccola ... Si legge su tg24.sky.it
Flotilla per Gaza, il soccorso di Albanese a Greta ma l'incendio è un giallo - La Global Sumud Flotilla continuerà il suo viaggio a Gaza nonostante l'"attacco" subito questa notte nelle acque tunisine. Lo riporta iltempo.it