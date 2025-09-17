Flotilla in alto mare le comunità islamiche a Greta | Rimanga nella missione

La Flotilla fa acqua. L'ultima spaccatura tra i marinai in viaggio per Gaza è quella che vede Greta Thunberg lasiare la barca del direttivo della Global Sumud Flotilla. A predicare unità è il mondo islamico. "I focus devono essere Gaza e il genocidio. La flotilla è uno strumento, fallibile, che può avere problemi operativi e logistici, anche per il solo fatto che a bordo ci sono attivisti e persone che sono salite in maniera volontaria. Questi incidenti di contorno, come la questione di Greta, noi li avevamo presi in considerazione, ma pensiamo che il focus debba rimanere sulla missione", dice all'Adnkronos il presidente dell'Ucoii (Unione delle Comunità Islamiche in Italia) Yassine Lafram. 🔗 Leggi su Iltempo.it

