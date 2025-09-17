Flotilla Greta Thunberg abbandona per ‘insofferenza’ ai vip in cerca di followers e per disaccordi comunicativi – RETROSCENA

Troppe “prime donne”, troppi vip di sinistra in cerca di follower – tra cui anche il nostro Saverio Tommasi. Questa, almeno stando a qualche indiscrezione, una delle motivazioni dietro l’abbandono di Greta Thunberg del comitato direttivo della Global Sumud Flotilla L’attivista svedese Greta T. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

flotilla greta thunberg abbandonaGaza, maretta sulla Flotilla: Greta lascia la nave del direttivo, voci e smentite - Greta Thunberg lascia il direttivo della Flotilla e si trasferisce dalla nave 'Family' alla nave Alma. Scrive iltempo.it

flotilla greta thunberg abbandonaFlotilla in acque internazionali, Greta lascia il direttivo: "Si parla troppo di noi e poco di Gaza" - Anche il giornalista e influencer Yusuf Omar annuncia su Instagram che abbandona la navigazione per ragioni di "strategia comunicativa" ... Come scrive msn.com

