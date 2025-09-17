Flop Telemeloni superata da Mediaset anche nel prime time Il 27 Cda Rai di fuoco sugli ascolti in caduta libera

Il giorno da cerchiare in rosso è sabato 27 settembre. Quella è infatti la data fissata per il Cda Rai chiamato a trarre un bilancio della gestione dei vertici meloniani di Viale Mazzini dell’ultima stagione estiva e degli ultimi anni. E la tensione, si dice, è già altissima. Il perché è facile da spiegare: i dati di ascolto estivi certificano il definitivo sorpasso di Mediaset sulla Rai. Non solo nel giorno medio (fatto già assodato nelle stagioni precedenti), ma anche nel prime time. E questa è una novità, una bomba piazzata sotto le poltronissime di direttori di rete, dirigenti, autori, sbarcati in Rai più per fede politica che per capacità. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Flop Telemeloni, superata da Mediaset anche nel prime time. Il 27 Cda Rai di fuoco sugli ascolti in caduta libera

In questa notizia si parla di: flop - telemeloni

