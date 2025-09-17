Fissate le elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania

Il Consiglio di Stato, aveva affermato che: “il voto deve essere previsto non oltre domenica 23 novembre 2025." L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

fissate le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale della campania

Campania al voto: elezioni regionali fissate per il 23 e 24 novembre

Quando si terranno le elezioni regionali in Campania: le date ufficiali

fissate elezioni rinnovo consiglioElezioni regionali in Campania, c’è la data: si vota il 23 e il 24 novembre - Una data dal forte valore simbolico che segna il 45° anniversario del terremoto del 1980 ... Da infocilento.it

fissate elezioni rinnovo consiglioCampania al voto: elezioni regionali fissate per il 23 e 24 novembre - Il presidente uscente Vincenzo De Luca ha sciolto le riserve optando per la seconda finestra utile: urne per le elezioni regionali in Campania ... Scrive 2anews.it

