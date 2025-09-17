Firenze sicurezza | comitati dei cittadini protestano in piazza Santa Maria Novella L’assessore Giorgio replica

Firenzepost.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'erano centinaia di persone in piazza Santa Maria Novella, oltre 500 per la questura, oggi, 17 settembre 2025, al presidio 'Firenze sicura' promosso da Firenze Ribella e da Leonardo Ciaramelli, creatore della pagina Instagram 'Il mondo che vorrei', a cui hanno aderito svariati comitati e associazioni L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

firenze sicurezza comitati dei cittadini protestano in piazza santa maria novella l8217assessore giorgio replica

© Firenzepost.it - Firenze, sicurezza: comitati dei cittadini protestano in piazza Santa Maria Novella. L’assessore Giorgio replica

In questa notizia si parla di: firenze - sicurezza

Firenze, i quartieri ‘sorvegliati speciali’: accese 50 telecamere. Ex Maggio e Isolotto: più sicurezza

Firenze, ex Ippodromo Le Mulina: partiti i lavori di messa in sicurezza

I nei sicurezza e traffico, Eike Schmidt: “Firenze? Peggiorata. E la sindaca è assente”

Sicurezza, i dati fanno discutere: Meno reati? No, meno denunce. Cittadini sempre più scoraggiati; Sicurezza, Fondazione Caponnetto: “In estate reati in aumento”. I Cittadini attivi di San Jacopino in presidio davanti alla prefettura – ASCOLTA; Firenze, vetri rotti con un tombino alle auto a San Jacopino. Il Comitato lancia un sit in.

firenze sicurezza comitati cittadiniFirenze, centinaia di persone in piazza per chiedere maggiore sicurezza - Centinaia di persone – oltre 500 per la questura – hanno preso parte in piazza Santa Maria Novella al presidio ‘Firenze si ... Secondo msn.com

firenze sicurezza comitati cittadiniFirenze, vetri rotti con un tombino alle auto a San Jacopino. Il Comitato lancia un sit in - "Domenica mattina i cittadini hanno trovato nuovamente un bel regalo, il vetro delle vetture in sosta spaccato e rubati apparecchi quale ... Da 055firenze.it

Cerca Video su questo argomento: Firenze Sicurezza Comitati Cittadini