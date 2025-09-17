Firenze sicurezza | comitati dei cittadini protestano in piazza Santa Maria Novella L’assessore Giorgio replica
C'erano centinaia di persone in piazza Santa Maria Novella, oltre 500 per la questura, oggi, 17 settembre 2025, al presidio 'Firenze sicura' promosso da Firenze Ribella e da Leonardo Ciaramelli, creatore della pagina Instagram 'Il mondo che vorrei', a cui hanno aderito svariati comitati e associazioni L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: firenze - sicurezza
Firenze, i quartieri ‘sorvegliati speciali’: accese 50 telecamere. Ex Maggio e Isolotto: più sicurezza
Firenze, ex Ippodromo Le Mulina: partiti i lavori di messa in sicurezza
I nei sicurezza e traffico, Eike Schmidt: “Firenze? Peggiorata. E la sindaca è assente”
I cittadini di Firenze urlano "sicurezza sicurezza" sotto gli uffici della Prefettura, stanchi di aver paura tra le strade della loro città per colpa degli immigrati violenti. Il servizio completo di @deliamauro a #Fuoridalcoro è su Mediaset Infinity - X Vai su X
Fuori dal coro. . I cittadini di Firenze urlano "sicurezza sicurezza" sotto gli uffici della Prefettura, stanchi di aver paura tra le strade della loro città per colpa degli immigrati violenti. Il servizio completo di @deliamauro a #Fuoridalcoro è su Mediaset Infinity - facebook.com Vai su Facebook
Sicurezza, i dati fanno discutere: Meno reati? No, meno denunce. Cittadini sempre più scoraggiati; Sicurezza, Fondazione Caponnetto: “In estate reati in aumento”. I Cittadini attivi di San Jacopino in presidio davanti alla prefettura – ASCOLTA; Firenze, vetri rotti con un tombino alle auto a San Jacopino. Il Comitato lancia un sit in.
Firenze, centinaia di persone in piazza per chiedere maggiore sicurezza - Centinaia di persone – oltre 500 per la questura – hanno preso parte in piazza Santa Maria Novella al presidio ‘Firenze si ... Secondo msn.com
Firenze, vetri rotti con un tombino alle auto a San Jacopino. Il Comitato lancia un sit in - "Domenica mattina i cittadini hanno trovato nuovamente un bel regalo, il vetro delle vetture in sosta spaccato e rubati apparecchi quale ... Da 055firenze.it