Firenze, 17 settembre 2025 - Al ritorno dalle vacanze estive, il Planetario della Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze ha accolto bambini e famiglie per il tradizionale appuntamento “ Coni di Stelle”, un nuovo ciclo di incontri per viaggiare nello spazio e nel tempo, sotto la guida di esperti astrofisici. Gli incontri in calendario intendono avvicinare il pubblico di giovani e adulti all’astronomia, mediante un coinvolgente approccio interdisciplinare. Al termine di ogni incontro, verrà offerto ai partecipanti un cono Cinquestelle Sammontana. Il primo appuntamento è stato il 3 settembre alle ore 21 con “Gli astri di Hogwarts”, uno spazio dedicato ad Harry Potter a cura di Sacha Barion, planetarista della Fondazione Scienza e Tecnica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, proseguono gli incontri ‘Coni di Stelle’ per avvicinarsi all’astronomia