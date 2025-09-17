Firenze in scena lo spettacolo ‘La chiave a triangolo’ al Teatro Goldoni

Firenze, 17 settembre 2025 - La chiave a triangolo era un passe-partout per entrare e uscire dai reparti dell’ospedale psichiatrico Chiarugi di Firenze, meglio conosciuto come manicomio di San Salvi. Alessandro Libertini – autore, regista e interprete di fama internazionale – la ricevette quando iniziò a insegnare educazione artistica nella struttura. Un’esperienza straordinaria, durata sei anni, che l’artista ha trasformato in spettacolo, “La chiave a triangolo”, appunto, in scena domenica 21 settembre al Teatro Goldoni di Firenze, nell’ambito della stagione 2526 del Teatro delle Donne. Il possesso di quella chiave lo caricava simbolicamente di una grande responsabilità: poteva far entrare e uscire dall’ospedale psichiatrico, non certo persone, ma pensieri, racconti, esperienze di vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

