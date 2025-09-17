Firenze centinaia di persone in piazza per chiedere maggiore sicurezza
Firenze, 17 settembre 2025 – Tutti in strada per chiedere maggiore sicurezza. Centinaia di persone – oltre 500 per la questura – hanno preso parte in piazza Santa Maria Novella al presidio ‘Firenze sicura’ promosso da Firenze Ribella e da Leonardo Ciaramelli, creatore della pagina Instagram ‘Il mondo che vorrei’, a cui hanno aderito svariati comitati e associazioni, dall’ex Teatro comunale al Comitato Quartiere 4, dai Cittadini attivi di San Jacopino al Comitato Canneto-Le Coste fino ad Aria Nuova per Firenze, Firenze Vera e la 'comunità' della pagina Fb Abusivismo e degrado. Tanti cartelli per denunciare il degrado e l'esasperazione per i furti, numerose bandiere tricolori e col giglio di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Firenze, mobilitazioni per la Palestina in città: corteo in centro, lunedì il decimo 'Urlo per Gaza' - Sono giorni di mobilitazioni per la Palestina a Firenze, dove ieri pomeriggio centinaia di persone sono scese in piazza per il corteo chiamato dai Giovani Palestinesi. Si legge su 055firenze.it
Manifestazioni no stop per Gaza: tutta la Toscana scende in piazza. A Firenze corteo vicino al Consolato Usa - In tanti a Livorno venerdì, oggi nuovi appuntamenti da Prato a Siena fino a Grosseto per sostenere la Global Sumud Flottilla. Lo riporta corrierefiorentino.corriere.it