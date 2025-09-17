Firenze caffè Rivoire | padre e figlia condannati per appropriazione indebita

Appropriazione indebita: questa l'accusa con la quale l'imprenditore pugliese Luigi Dagostino e la figlia Angela Luana che si sarebbero appropriati di 378.169 euro dalle casse dello storico caffè Rivoire, in piazza della Signoria, davanti a Palazzo Vecchio, agli Uffizi e alla Loggia de' Lanzi L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze, caffè Rivoire: padre e figlia condannati per appropriazione indebita

In questa notizia si parla di: firenze - caff

Nuovo Caffè Firenze | Gattinara - facebook.com Vai su Facebook

Firenze, è morto Beppe Matulli, il «padre» della tramvia. Giani: aveva i piedi piantati per terra e lo sguardo lanciato in alto - Un cattolico che per tutta la vita si è impegnato nella cosa pubblica, seguendo la lezione di De Gasperi, capace di traghettare la sua ... corrierefiorentino.corriere.it scrive

Natalino Mele, l'ex bambino sopravvissuto al mostro di Firenze: «Che botta scoprire chi è il mio vero padre» - Natalino Mele, 64 anni, il bambino che nel 1968 a sei anni fu l'unico sopravvissuto al duplice delitto ... Riporta corrierefiorentino.corriere.it