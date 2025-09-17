Fioriversario | il maggiore centro commerciale di Latina festeggia i 29 anni
Torna un appuntamento molto amato dai cittadini la festa di anniversario di Latinafiori.Sono ben 29 gli anni di attività del centro commerciale che è ormai diventato non solo un punto di riferimento per lo shopping, che offre la comodità della varietà dei negozi, ma anche un punto di aggregazione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
