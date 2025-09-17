Fiorentina-Como | divieti per l’ordine pubblico Le zone interessate
L’incontro di calcio in programma per il prossimo 21 settembre tra ACF Fiorentina e Como, come informa un comunicato delle Prefettura di Firenze, è stato oggetto di esame nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica svoltosi in data odierna, all’esito del quale, a seguito dell’analisi svolta dalle Forze di polizia, è stato adottato un provvedimento ex art. 2 T.U.LL.P.S. che prevede il divieto dalle ore 14.00 del 21 settembre 2025 fino alle ore 21.00 del 21 settembre 2025 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
