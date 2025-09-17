Finisce con la sua auto contro un' altra in sosta e si ribalta | ferita una donna

Ilpescara.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Procedeva a bordo di una Panda in direzione sud-nord sulla riviera nord quando, per ragioni ancora da capire, avrebbe urtato una Mercedes regolarmente parcheggiata ribaltandosi e finendo sulla carreggiata opposta. Alla guida dell’auto una 75enne rimasta ferita e portata in ospedale per tutti gli. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: finisce - auto

Drammatico incidente, auto finisce in un giardino: tragedia sfiorata

Lo scooter scivola per il temporale, lei piomba sull'asfalto e finisce sotto un?auto. Muore a 16 anni

Violento incidente all'alba, auto sbanda e finisce contro gli alberi: 3 feriti

Finisce con la sua auto contro un'altra in sosta e si ribalta: ferita una donna; Incidente tra due auto a Torino, una finisce contro i mezzi parcheggiati: le immagini; Auto sbanda e finisce la sua corsa contro un albero: bambina di 1 anno portata al Salesi.

finisce sua auto controAuto sbanda e finisce la sua corsa contro un albero: bambina di 1 anno portata al Salesi - Auto sbanda a Recanati e finisce la sua corsa contro un albero, una bambina al Salesi. Da centropagina.it

Incidente a Collegno, finisce con l’auto contro un muretto: denunciato automobilista ubriaco - Un 25enne, alla guida sotto l'effetto dell'alcool, è finito con la sua auto contro un muro a Collegno. Scrive torinotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Finisce Sua Auto Contro